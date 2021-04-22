Судья назначил пенальти в пользу «Спартака». Мяч попал в руку защитнику «Химок» в штрафной после удара Ларссона

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Квинси Промес Йордан Ларссон Егор Данилкин видеоповторы Александр Соболев Футбол

«Спартак» принимает «Химки» (1:1, второй тайм) в игре 29-го тура РПЛ.

Судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота подмосковного клуба на 52-й минуте.

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прострелил на Йордана Ларссона, который пробил по воротам с лета. После его удара мяч попал в руку защитнику «Химок» Егору Данилкину.

Арбитр послушал видеоассистента, но побежал смотреть эпизод сам. В итоге Безбородов назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар реализовал нападающий красно-белых Александр Соболев.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками». 

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