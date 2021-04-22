Судья назначил пенальти в пользу «Спартака». Мяч попал в руку защитнику «Химок» в штрафной после удара Ларссона

«Спартак» принимает (1:1, второй тайм) в игре 29-го тура .

Судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота подмосковного клуба на 52-й минуте.

Полузащитник прострелил на Йордана Ларссона, который пробил по воротам с лета. После его удара мяч попал в руку защитнику «Химок» Егору Данилкину.

Арбитр послушал видеоассистента, но побежал смотреть эпизод сам. В итоге Безбородов назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар реализовал нападающий красно-белых .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Химками».