Шестеркин и Георгиев не сыграют на ЧМ-2021. «Рейнджерс» не отпустили их по совету врачей

Вратари «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не сыграют за сборную России на ЧМ-2021 в Латвии.
Клуб принял решение не отпускать игроков в сборную по рекомендации врачей.
«Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021», – сказано в твиттере российской сборной.
Ранее сообщалось, что Шестеркин пропустит чемпионат мира из-за травмы паха.
В этом чемпионате НХЛ вратарь сыграл 33 матча, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,53 шайбы и отражая 91,8% бросков.
Участие Георгиева считалось вероятным. Он провел в НХЛ 19 матчей в этом сезоне, отражая 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,71.