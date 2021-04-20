Конор Макгрегор хочет купить клуб: «МЮ» и «Селтик» мне нравятся»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил, что заинтересован в покупке спортивного клуба.

Ранее Конор написал: «Думаю о том, чтобы купить «Манчестер Юнайтед». Сегодня у него спросили, правда ли это.

«Если честно, то разговор сперва зашел о – о том, чтобы приобрести акции у Дэрмота Дэсмонда.

Я определенно заинтересован в том, чтобы приобрести спортивный клуб в какой-то момент.

И «Селтик», и «Манчестер Юнайтед» – команды, которые мне нравятся. Но я открыт. Чувствую, что мог бы сделать нечто большое для клуба», – написал 32-летний ирландец в твиттере.

Состояние бойца было оценено в 252 млн долларов.

Конор написал, что хочет купить «Манчестер Юнайтед». Но ему не хватит денег даже на 10% акций