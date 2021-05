Расселл Уэстбрук обошел Оскара Робертсона и стал лидером в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру

Разыгрывающий «Вашингтона» оформил 182-й трипл-дабл в карьере, набрав 28 очков, сделав 13 подборов и 21 передачу в проигранном гостевом матче против «Атланты» (124:125).

Таким образом, Уэстбрук обошел легендарного и стал лидером в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру.

Член Зала славы Робертсон завершил карьеру в 1974 году, имея 181 трипл-дабл на своем счету. «Большой О» провел в лиге 14 сезонов, набирая 25,7 очка, 7,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за матч.

В сезоне-61/62 Робертсон набирал трипл-дабл в среднем за игру. Уэстбрук повторил это достижение Оскара в сезоне-2016/17, а затем еще трижды, сделав в общей сложности 145 трипл-даблов за последние пять сезонов.

«Уизардс» потерпели поражение от «Хоукс» – 124:125. Уэстбрук смазал решающий трехочковый на последних секундах встречи. Лучший бомбардир «Вашингтона» Брэдли Бил пропустил матч из-за травмы подколенного сухожилия.

The NBA’s new all-time triple-double 👑. pic.twitter.com/1oRS3CwTia

Congrats to @russwest44 of the @WashWizards for setting the ALL-TIME RECORD for TRIPLE-DOUBLES! pic.twitter.com/pTuaUaEr1i