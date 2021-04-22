«Спартак» точно выйдет в ЛЧ, если сыграет вничью с «Ахматом» в последнем туре

«Спартак» победил «Химки» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Красно-белые выйдут в чемпионов вне зависимости от результата матча «Локомотива», если сыграют хотя бы вничью с «Ахматом» в заключительном туре РПЛ.

набрал 56 очков в 29 турах РПЛ и занимает чистое второе место в турнирной таблице. На счету , которому в 30-м туре предстоит встретиться с , – 53 балла.

При равенстве очков выше в таблице будет «Локо». Таким образом, если «Спартак» проиграет «Ахмату», а «Локомотив» выиграет у «Урала», то в Лигу чемпионов попадут железнодорожники.