«Урал» победил «Ростов» (1:0) впервые с 2016 года

В 29-м туре РПЛ проиграл (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч забил Рамазан Гаджимурадов.

Это первая победа «Урала» над «Ростовом» с 2016 года, тогда отличился Чисамба Лунгу. После этого южане одержали три победы, а еще четыре встречи завершились вничью.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ