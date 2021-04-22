«Урал» победил «Ростов» (1:0) впервые с 2016 года

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В 29-м туре РПЛ «Ростов» проиграл «Уралу» (0:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный мяч забил Рамазан Гаджимурадов.

Это первая победа «Урала» над «Ростовом» с 2016 года, тогда отличился Чисамба Лунгу. После этого южане одержали три победы, а еще четыре встречи завершились вничью.

Урал – Ростов 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
10 мая, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 37 Гаджимурадов.
УралГодзюр, Адамов, Страннберг, Герасимов, Калинин, Йовичич, Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Погребняк.
РостовПесьяков, Алеэсами, Осипенко, Козлов, Хаджикадунич (Терентьев, 74), Глебов (Обухов, 90), Махатадзе (Мамаев, 46), Хасимото, Альмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.
Предупреждения:
Хаджикадунич (40), Погребняк (69), Алеэсами (83), Хасимото (90).

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