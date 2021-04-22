«Урал» победил «Ростов» (1:0) впервые с 2016 года

В 29-м туре РПЛ «Ростов» проиграл «Уралу» (0:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный мяч забил Рамазан Гаджимурадов.
Это первая победа «Урала» над «Ростовом» с 2016 года, тогда отличился Чисамба Лунгу. После этого южане одержали три победы, а еще четыре встречи завершились вничью.
- Дата проведения
- 10 мая, 16.30, «Екатеринбург-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 37 Гаджимурадов.
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Урал –
Годзюр, Адамов, Страннберг, Герасимов, Калинин, Йовичич, Гаджимурадов (Ибрахимай, 82), Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 72), Егорычев (Евсеев, 88), Погребняк.
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Ростов –
Песьяков, Алеэсами, Осипенко, Козлов, Хаджикадунич (Терентьев, 74), Глебов (Обухов, 90), Махатадзе (Мамаев, 46), Хасимото, Альмквист (Тугарев, 64), Полоз (Фольмер, 46), Соу.
- Предупреждения:
- Хаджикадунич (40), Погребняк (69), Алеэсами (83), Хасимото (90).