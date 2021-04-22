«МЮ» объявил о продлении контракта с Кавани на год

продлил контракт с нападающим .

Пресс-служба клуба сообщает, что срок соглашения с 34-летним форвардом теперь рассчитан до июня 2022 года.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал продление контракта с Кавани: «В тот день, когда Эдинсон перешел в «МЮ», я сказал, что он добавит нам энергии, мощи и лидерских качеств. Я не ошибся. Он сделал все это, и даже больше.

Тренерский штаб знал о его бомбардирских навыках. Его характер очень многое дал этому составу. У него есть менталитет победителя, он серьезно относится ко всему, что делает.

Эдинсон уходит с тренировок одним из последних и подает пример молодежи, показывая, как нужно относиться к своим обязанностям на ежедневной основе. Я всегда хотел, чтобы он остался в «МЮ» и ощутил на себе теплый прием от наших болельщиков. Надеюсь, он получит такую возможность».

В этом сезоне уругваец провел 23 матча в , забил 9 голов и сделал две результативные передачи.

С полной статистикой футболиста, который присоединился к «Юнайтед» в октябре 2020 года, можно ознакомиться здесь.

В сентябре трансфер Кавани считали провалом. Теперь он главный форвард «МЮ» и подписал новый контракт