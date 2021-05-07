Хабиб про столкновения в Иерусалиме и пострадавших палестинцев: «Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал происходящее в Восточном Иерусалиме. По решению израильского суда оттуда выселяют несколько арабских семей, из-за чего начались акции протеста и столкновения с полицией.

«Священный Коран 85:8.

Они вымещали им только за то, что те уверовали в Аллаха Могущественного, Достохвального», – подписал Хабиб видео с последствиями столкновений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

По данным палестинских медиа в столкновениях пострадали уже почти 200 человек, причем половина доставлены в больницу с ранениями в голову.

Хабиб – Дэйне Уайту: «Махачев хочет рыбы. Ты ему в прошлый раз обещал»