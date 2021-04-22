Черчесов 11 мая назовет предварительный состав сборной России на Евро

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2020 Футбол

Завтра будет объявлен предварительный состав сборной России на Евро-2020.

Во вторник, 11 мая, тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым назовет список игроков, вызванных для подготовки к чемпионату Европы.

Итоговая заявка на турнир станет известна после учебно-тренировочного сбора, который пройдет в Австрии с 22 по 31 мая.

Россия сыграет на групповом этапе Евро с Бельгией (12 июня) и Финляндией (16 июня) в Санкт-Петербурге, а также с Данией (22 июня) в Копенгагене.

Захарян, Тюкавин, Евгеньев, Макаров и Дивеев – в шорт-листе Черчесова на Евро-2020. Максименко в списке нет

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