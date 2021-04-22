Павел Недвед: «Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». И Роналду тоже»

Вице-президент «Ювентуса» заявил, что главный тренер и нападающий останутся в клубе.

«Мы испытываем некоторые сложности. Это нормально. Мы будем бороться до конца.

Пирло, безусловно, останется в . Роналду тоже», – сказал Недвед.

«Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А за три тура до конца чемпионата. Вчера команда с разгромным счетом проиграла «Милану» (0:3).

«Милан» вытолкнул «Юве» из зоны ЛЧ. В Италии известен чемпион, но в таблице все равно жара