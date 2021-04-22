Павел Недвед: «Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». И Роналду тоже»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что главный тренер Андреа Пирло и нападающий Криштиану Роналду останутся в клубе.
«Мы испытываем некоторые сложности. Это нормально. Мы будем бороться до конца.
Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». Роналду тоже», – сказал Недвед.
«Ювентус» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А за три тура до конца чемпионата. Вчера команда с разгромным счетом проиграла «Милану» (0:3).
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