УЕФА обновит логотип Лиги чемпионов перед новым сезоном

внесет ряд изменений в логотип Лиги чемпионов перед стартом турнира в следующем сезоне.

По информации Footy Headlines, речь идет о незначительных визуальных правках.

Корректировке подвергнутся размер надписи (слово League станет крупнее), форма (слово UEFA будет выделено жирнее) и шрифт (буква P, например).

Кроме того, символ товарного знака теперь окажется в верхнем правом углу буквы E, а не под логотипом, как было ранее.

У логотипа Лиги чемпионов могут появиться новые цвета, но это маловероятно.

Ожидается, что обновленный логотип будет использоваться до 2024 года, когда впервые будет сыгран реформированный турнир.

Напомним, что оригинальный логотип Лиги чемпионов появился в 1992 году. За прошедшие годы он подвергался лишь незначительным изменениям.

Фото: Footy Headlines