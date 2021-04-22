Министр спорта Подмосковья: «Без удаления «Химки» бы точно выиграли у «Спартака». Претендент на ЛЧ должен решать такие задачи раньше»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал игру «Химок» в матче 29-го тура против (1:2).

«Без удаления мы бы точно выиграли эту игру. Здесь без вариантов. Но удаление нам сломало игру. Первые 35 минут мы контролировали. Дальше мы вдесятером пропустили только в самой концовке. Команда, которая претендует на Лигу чемпионов, должна решать такие задачи раньше.

Ребята молодцы. К сожалению, мы снова большую часть матча играем в меньшинстве, это тяжело. Наверное, Максима Глушенкова захлестнули эмоции. Он стал и героем матча, и антигероем. Но ничего страшного», – сказал Терюшков.

Полузащитник Максим Глушенков был удален на 37-й минуте матча. Он пнул защитника «Спартака» Айртона после того, как бразилец сфолил на нем.