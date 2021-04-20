Бублик в матче с Чиличем: «На ### я вообще в теннис пошел? Спорт для гондонов. Такое дерьмо»

Представитель Казахстана Александр Бублик в первом круге «Мастерса» в Риме против (6:4, 2:6, 3:6) был возмущен качеством игры соперника. По его мнению, он второй год подряд в Риме проиграл, потому что его противник постоянно попадал в линии.

Все жалобы Бублик направлял своему тренеру Артему Супрунову, который сидел на трибунах.

При счете 1:1 в третьем сете Чилич удержал подачу в 11-минутном гейме. Последние два очка он выиграл эйсами через середину. После первого Бублик кричал: «#####, ты ж ###### [надоел]. (Переходит на английский) Опять пол-линии. Серьезно. (Возвращается на русский, обращается к тренеру). Он опять пол-линии попал. Как он меня заколебал уже этой ###### своей».

После второго эйса Бублик возмущался по-английски: «Ха-ха! Что за ерунда, все по линиям, постоянно, второй год подряд. Это безумие». А потом добавил по-русски: «Все линии собирает, все. Два года подряд, ###, два».

В гейме при счете 1:2 Чилич принял подачу Бублика навылет, и представитель Казахстана сказал: «Да иди ты на ###. (Обращается к тренеру) Я сразу говорил, что мне #####».

А после эйса Чилича при счете 1:3 Бублик сказал тренеру: «Что это за #####? Я не хочу играть в теннис, я ######## [устал]».

При счете 2:4 Бублик повел 30:0 на приеме, но в следующем розыгрыше его удар чуть не попал в корт. Он отреагировал: «Никогда не залетит. В этом ######## [ущербном] спорте, #####, только так происходит». Следующее очко Чилич выиграл эйсом, который был зафиксирован после того, как судья на вышке изучал след от мяча на корте. «Класс. Вообще никакого везения», – жаловался Бублик.

Также в том гейме при счете 40:40 Чилич забил форхенд со скоростью 147 км/ч в линию, и Бублик саркастически смеялся. Когда хорват удержал подачу, уроженец Гатчины объяснял тренеру: «На ### я вообще в теннис пошел? Я в ####, в жизни бы этой ##### не занимался. Спорт для гондонов. Просто #####, #####. Такое дерьмо».

В конце второго сета Бублик еще высказался про призовые на турнире: «#####, реально платят 12 [тысяч], чтобы стоять тут ###### заниматься. За ###### двенашку. На ### она мне нужна вообще».

«Спорт для #######. Один ####### обыгрывает другого». Бублик обливает теннис ненавистью

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