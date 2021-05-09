Роман Ротенберг: «Военные самолеты – часть нашей идеологии. Они – одно целое с «Красной машиной»

Вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг прокомментировал посещение Парка «Патриот», Главного храма Вооруженных сил России и военного аэродрома в Кубинке.

«Хорошо, что мы смогли отметить 9 мая в России. Обычно в это время мы играем на чемпионате мира, в Европе, и не ощущаем наш праздник в полной мере.

Мы посетили храм Вооруженных сил, посмотрели, как возвращаются с парада на аэродром «Русские витязи» и «Стрижи».

Для нас эта поездка была очень важной. Вся команда смогла пообщаться с пилотами. Военные самолеты – часть нашей идеологии. Они – одно целое с «Красной машиной».

Мы поздравляем с Днем Победы наших ветеранов и всех наших граждан! Будем делать все, чтобы добиться победы на чемпионате мира!» – заявил Ротенберг.

Фото: официальный сайт ФХР