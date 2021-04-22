Идову после игры со «Спартаком»: «Они не могут, судья поможет!»

Защитник «Химок» Брайан Идову выразил недовольство работой бригады арбитров в матче 29-го тура против «Спартака» (1:2).

«Они не могут, судья поможет!» – написал футболист в инстаграме.

На 37-й минуте полузащитник «Химок» Максим Глушенков получил прямую красную карточку после того, как ударил защитника «Спартака» Айртона шипами в пах. Красно-белые смогли сравнять счет во втором тайме – на 53-й минуте судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Химок». Кроме того, Безбородов засчитал гол в ворота «Спартака» после того, как мяч попал в руку Идову в центре поля.

Отметим, что права на Идову принадлежат – футболист выступает за на правах аренды. Железнодорожники ведут борьбу со за попадание в Лигу чемпионов.

Фото: инстаграм