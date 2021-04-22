Идову после игры со «Спартаком»: «Они не могут, судья поможет!»

Защитник «Химок» Брайан Идову выразил недовольство работой бригады арбитров в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
«Они не могут, судья поможет!» – написал футболист в инстаграме.
На 37-й минуте полузащитник «Химок» Максим Глушенков получил прямую красную карточку после того, как ударил защитника «Спартака» Айртона шипами в пах. Красно-белые смогли сравнять счет во втором тайме – на 53-й минуте судья Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота «Химок». Кроме того, Безбородов засчитал гол в ворота «Спартака» после того, как мяч попал в руку Идову в центре поля.
Отметим, что права на Идову принадлежат «Локомотиву» – футболист выступает за «Химки» на правах аренды. Железнодорожники ведут борьбу со «Спартаком» за попадание в Лигу чемпионов.
Фото: инстаграм Брайана Идову