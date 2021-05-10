Худобин и Гурьянов не сыграют за сборную России на ЧМ по медицинским рекомендациям «Далласа»

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Два игрока «Далласа» не выступят в составе сборной России на ЧМ-2021.

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил штабу национальной команды, что вратарь Антон Худобин и форвард Денис Гурьянов пропустят чемпионат мира в Латвии по медицинским рекомендациям, «несмотря на их огромное желание сыграть за национальную команду».

У обоих игроков диагностированы травмы нижней части тела.

Ранее появилась информация, что «Рейнджерс» не отпустил в сборную вратарей Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

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