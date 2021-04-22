«Если «Юве» останется в Суперлиге к началу сезона, он не сможет играть в Серии А». Глава Федерации футбола Италии о клубе

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии Габриэле Гравина правила Суперлига Европы Футбол

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что «Ювентус» не сможет остаться в Серии А, если не выйдет из Суперлиги.

«Правила понятны. Если «Ювентус» все еще будет входить в Суперлигу перед новым сезоном, он не сможет участвовать в Серии А.

Будет жаль болельщиков, но правила есть правила, и они применимы ко всем.

Я надеюсь, что это перетягивание кантов скоро завершится», – сказал Гравина в эфире неаполитанской радиостанции Kiss Kiss.

Напомним, что 9 из 12 клубов-основателей вышли из Суперлиги, заключив соглашения с УЕФА. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» продолжают оставаться в проекте.

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