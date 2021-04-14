Кимпембе назвал «кучкой педиков» игроков «Ренна». Защитника «ПСЖ» могут дисквалифицировать на 10 матчей

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе может получить длительную дисквалификацию по итогам матча Лиги 1 с «Ренном» (1:1).
25-летний воспитанник парижан был удален на 87-й минуте за грубый подкат против Жереми Доку.
Покидая поле, Преснель позволил себе гомофобское оскорбление в адрес футболистов «Ренна»: «Кучка педиков».
Кимпембе, который из-за дисквалификации точно пропустит полуфинал Кубка Франции против «Монпелье», может быть отстранен на три матча – тогда он не сыграет и в оставшихся матчах чемпионата Франции.
Однако, как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, наказание может быть и гораздо более серьезным. За оскорбления дискриминационного характера игрока «Пари Сен-Жермен» могут дисквалифицировать на срок вплоть до десяти матчей.
Статистику выступлений Кимпембе смотрите здесь.