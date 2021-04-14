Кимпембе назвал «кучкой педиков» игроков «Ренна». Защитника «ПСЖ» могут дисквалифицировать на 10 матчей

Защитник может получить длительную дисквалификацию по итогам матча Лиги 1 с «Ренном» (1:1).

25-летний воспитанник парижан был удален на 87-й минуте за грубый подкат против .

Покидая поле, Преснель позволил себе гомофобское оскорбление в адрес футболистов : «Кучка педиков».

Кимпембе, который из-за дисквалификации точно пропустит полуфинал Кубка Франции против , может быть отстранен на три матча – тогда он не сыграет и в оставшихся матчах чемпионата Франции.

Однако, как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, наказание может быть и гораздо более серьезным. За оскорбления дискриминационного характера игрока могут дисквалифицировать на срок вплоть до десяти матчей.

Статистику выступлений Кимпембе смотрите здесь.