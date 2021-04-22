Федун об уходе Тедеско: «Впервые за долгие годы мы провожаем тренера как положено – аплодисментами»

Владелец выступил с речью на проводах главного тренера команды .

«Сегодня большой день. Сегодня впервые за долгие годы мы провожаем тренера так, как это положено, – вашими аплодисментами.

Наша команда вместе с ним прошла через многое. Были большие победы, были и досадные поражения, но, тем не менее, команда всегда билась – и в этом большая заслуга нашего тренера Тедеско.

Я хочу сказать большое спасибо ему, тренерскому штабу. К сожалению, это был его выбор, что он покидает команду. Но, тем не менее, думаю, он всегда останется в наших сердцах.

Мы не говорим ему «прощай», мы говорим – «до свидания»!» – сказал Федун.