Четырехкратная чемпионка Европы по биатлону Ирина Старых завершила карьеру

Российская биатлонистка завершила спортивную карьеру.

Об этом сообщил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

«Она завершила карьеру. После операции на позвоночнике она не смогла восстановить здоровье настолько, чтобы это позволило тренироваться», — сказал Кугаевский.

Старых является четырехкратной чемпионкой Европы по биатлону. В сезоне-2013/14 завоевала две медали на этапах Кубка мира – серебро и бронзу.

В 2014 году была дисквалифицирована на 3 года за эритропоэтин.

После возобновления карьеры в 2017 году она попадала в топ-10 на этапах КМ, но призовых мест на этапах не завоевывала.