Сирийский хавбек встал на колени с руками за спиной после гола, поддержав палестинцев на фоне действий израильской полиции в мечети в Иерусалиме

Полузащитник сборной Сирии Махмуд Аль-Мавас сделал политический жест в матче чемпионата Румынии.
Вингер «Ботошани» на 9-й минуте открыл счет в матче с «КСУ Крайова» (3:2).
28-летний сириец, забив гол, встал на колени с руками за спиной, изображая на камеру задержанного и скованного наручниками человека.
Так Аль-Мавас решил поддержать палестинцев на фоне действий израильской полиции в Иерусалиме.
Израильские полицейские на прошлой неделе ворвались в одну из святынь ислама – мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.
По данным гуманитарной организации Палестинского Красного полумесяца, в ходе стычек израильской полиции и верующих мусульман в Восточном Иерусалиме за сутки получили ранения 205 палестинцев, 88 из которых размещены в больницах.