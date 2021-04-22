Сирийский хавбек встал на колени с руками за спиной после гола, поддержав палестинцев на фоне действий израильской полиции в мечети в Иерусалиме

Полузащитник сборной Сирии Махмуд Аль-Мавас сделал политический жест в матче чемпионата Румынии.

Вингер на 9-й минуте открыл счет в матче с (3:2).

28-летний сириец, забив гол, встал на колени с руками за спиной, изображая на камеру задержанного и скованного наручниками человека.

Так Аль-Мавас решил поддержать палестинцев на фоне действий израильской полиции в Иерусалиме.

Израильские полицейские на прошлой неделе ворвались в одну из святынь ислама – мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

По данным гуманитарной организации Палестинского Красного полумесяца, в ходе стычек израильской полиции и верующих мусульман в Восточном Иерусалиме за сутки получили ранения 205 палестинцев, 88 из которых размещены в больницах.