НБА. «Атланта» – «Вашингтон», «Голден Стэйт» сыграет с «Ютой» и другие матчи

В понедельник, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
Идущая 5-й на Востоке «Атланта» Янга примет «Вашингтон» Уэстбрука, который ведет борьбу за участие в плей-ин. Плеймейкер «Уизардс» в этот вечер может стать рекордсменом по трипл-даблам в НБА.
Восьмая команда Запада «Голден Стэйт» сыграет с лидером конференции «Ютой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 мая, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 11 мая, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 11 мая, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 11 мая, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 11 мая, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 11 мая, 05.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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