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    НБА. «Атланта» – «Вашингтон», «Голден Стэйт» сыграет с «Ютой» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Кливленд Голден Стэйт Хьюстон Индиана Мемфис Милуоки Новый Орлеан Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В понедельник, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

    Идущая 5-й на Востоке «Атланта» Янга примет «Вашингтон» Уэстбрука, который ведет борьбу за участие в плей-ин. Плеймейкер «Уизардс» в этот вечер может стать рекордсменом по трипл-даблам в НБА.

    Восьмая команда Запада «Голден Стэйт» сыграет с лидером конференции «Ютой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Индиана
    Дата проведения
    11 мая, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Атланта – Вашингтон
    Дата проведения
    11 мая, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Мемфис – Новый Орлеан
    Дата проведения
    11 мая, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Милуоки
    Дата проведения
    11 мая, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Хьюстон
    Дата проведения
    11 мая, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Юта
    Дата проведения
    11 мая, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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