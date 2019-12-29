НБА. «Атланта» – «Вашингтон», «Голден Стэйт» сыграет с «Ютой» и другие матчи

В понедельник, 10 мая, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

Идущая 5-й на Востоке Янга примет Уэстбрука, который ведет борьбу за участие в плей-ин. Плеймейкер «Уизардс» в этот вечер может стать рекордсменом по трипл-даблам в НБА.

Восьмая команда Запада сыграет с лидером конференции «Ютой».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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