Еще 3 матча Евро в Питере, «Арсенал» тонет, Панарин мимо ЧМ, документалка о «Спартаке» и другие новости утра

1. Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020. Дублин и Бильбао исключены из списка городов-хозяев, Севилья добавлена. УЕФА утвердил перенос.

2. Клубы-основатели Суперлиги не будут наказаны УЕФА. При этом глава УЕФА Александер Чеферин отметил, что клубы, которые не выйдут из Суперлиги, не смогут сыграть в Лиге чемпионов.

Интересно, что за выход из Суперлиги в контракте прописан штраф не менее 150 млн евро, хотя есть и вариант без компенсации. Также выяснилось, что «Реал» и «Барса» должны были получить по 60 млн евро бонусов в первые два сезона турнира.

3. «Арсенал» проиграл «Эвертону» (0:1) из-за автогола Лено. Это первая выездная победа «ирисок» над «Арсеналом» за 25 лет.

4. О «Спартаке» 90-х выпустят документальный сериал к 100-летию клуба.

5. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривает возвращение в «МЮ». Он готов пойти на понижение зарплаты.

6. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Филадельфию», Бучневич набрал 1+1, Панарин – 0+2, а Георгиев стал 1-й звездой матча, одержав 3-ю победу подряд. Все результаты дня – здесь.

7. Президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет за сборную России на ЧМ-2021.

8. В пятницу на турнире в Барселоне российский теннисист Андрей Рублев проиграл Яннику Синнеру, Стефанос Циципас прошел Феликса Оже-Альяссима. 11-кратный чемпион Рафаэль Надаль победил Кэмерона Норри.

9. НБА. 38 очков Тейтума не помогли «Бостону» в игре с «Бруклином» и другие результаты.

10. Россиянин Никита Нагорный победил в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле. Нагорный стал семикратным чемпионом Европы. Еще один российский гимнаст Давид Белявский завоевал серебро.

11. «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» интересуются полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

12. Беларусь запретила ввоз товаров Nivea, Škoda Auto и Liqui Moly. Они отказались спонсировать ЧМ-2021 в Минске.

13. Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро. Его обвиняют в нападении на двух женщин. Сам тренер отрицает вину.

15. Глава Spotify, шведский миллиардер Даниэль Эк готов купить «Арсенал», если Кронке продаст клуб. Его состояние – 4,7 млрд долларов.

16. Евролига. Плей-офф. ЦСКА победил «Фенербахче» и повел 2-0 в серии, «Зенит» уступил в овертайме «Барселоне».

17. Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор купил паб, в котором ударил пожилого мужчину. Сумма сделки оценивается в 1,5-2 млн евро.

18. В Ингушетии хотят создать два профессиональных футбольных клуба к 2024 году.

19. Российские лыжники Александр Большунов и Анна Жеребятьева поженились (а Павел и Алана Мамаевы – развелись).

20. Объявлен реванш Кадыров – Биттиров. В первом бою сыну главы Чечни присудили победу, когда его начали бить.

Цитаты дня.

Колби Ковингтон: «Рисовать мишени на спинах невиновных офицеров полиции – это так смело, Леброн! Ты герой КНР»

Сын Рамзана Кадырова о спорной победе: «Готов провести повторный бой. Кто сомневается – делайте ставки, я вам покажу»

Роднина о Панарине: «У нас много ученых и артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам?»

Артета о том, что «Арсенал» не должны были звать в Суперлигу: «Мы один из лучших клубов мира. Невозможно отрицать историю»

Леонид Слуцкий: «Арбитр – это обслуживающий персонал. Ни разу не слышал: «Пойду посмотреть на судью Вилкова»

Гвардиола о реформе ЛЧ: «Все хотят повышения качества, а УЕФА стремится к количеству. Надо попросить их увеличить год до 400 дней»