Роналду рассматривает возвращение в «МЮ». Криштиану готов пойти на понижение зарплаты (GdS)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассматривает возможность возвращения в «Манчестер Юнайтед», утверждает La Gazzetta dello Sport.

Португалец готов уйти из туринского клуба, поскольку сезон идет не так, как планировалось.

Ради возвращения к манкунианцам Роналду готов пойти на сокращение зарплаты, но не готов получать менее 20 млн евро в год. Его зарплата в «Ювентусе» – 31 млн евро в год.

36-летний игрок выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе «МЮ» он трижды стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08.

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