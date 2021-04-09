«Краснодар», «Ростов» и «Сочи» интересуются Дзагоевым

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Краснодар Сочи Футбол

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев привлек внимание трех клубов РПЛ.

За ситуацией с контрактом хавбека следят «Краснодар», «Ростов» и «Сочи», утверждает Sport24.

В «Краснодар» 30-летнего игрока хочет подписать главный тренер быков Виктор Гончаренко, работавший с ним в ЦСКА. Клуб ищет российского игрока в центр поля на замену уходящим летом легионерам.

«Ростову» требуется атакующий полузащитник после ухода Романа Еременко, а «Сочи» хочет усилиться для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. Оба клуба хотят подписать Дзагоева свободным агентом.

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом. Пока армейцы не предложили футболисту продлить соглашение.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья