«Краснодар», «Ростов» и «Сочи» интересуются Дзагоевым

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев привлек внимание трех клубов .

За ситуацией с контрактом хавбека следят , и , утверждает Sport24.

В «Краснодар» 30-летнего игрока хочет подписать главный тренер быков , работавший с ним в ЦСКА. Клуб ищет российского игрока в центр поля на замену уходящим летом легионерам.

«Ростову» требуется атакующий полузащитник после ухода Романа Еременко, а «Сочи» хочет усилиться для борьбы за еврокубки в следующем сезоне. Оба клуба хотят подписать Дзагоева свободным агентом.

Контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом. Пока армейцы не предложили футболисту продлить соглашение.