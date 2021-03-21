Сын Рамзана Кадырова о спорной победе: «Готов провести повторный бой. Кто сомневается – делайте ставки, я вам покажу»

Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил о готовности провести реванш с Асланом Биттировым.

«Я хотел присмотреться на первом и втором раунде, а на третьем атаковать, но они остановили. Я недоволен этим.

Готов провести повторный бой. Кто сомневается – делайте ставки, я вам покажу», – заявил Кадыров.

Поединок Кадырова и Биттирова состоялся в рамках турнира «Время Легенд 6: Специальная операция».

Во время одного из разменов рефери неожиданно остановил бой и отсчитал нокдаун Биттирову, а его угол выбросил полотенце.

Рамзан Кадыров назвал «черным пиаром» новости о спорной победе своего сына

«Адам заявил о готовности провести повторный бой». В Чечне отреагировали на скандальную победу сына Кадырова