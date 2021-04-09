Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020. Дублин и Бильбао исключены из списка городов-хозяев, Севилья добавлена

Часть игр перенесли в Санкт-Петербург и Севилью, сообщил глава польского футбольного союза и вице-президент УЕФА .

«Севилья и Санкт-Петербург – официально! Нужно поработать, мы начинаем сначала – база, переезды, вся логистика», – написал Бонек в твиттере.

Журналист Тарик Панжа уточнил, что из списка городов-хозяев турнира исключены Дублин и Бильбао, а проведение игр в Мюнхене подтвеждено.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург перенесут три матча из Дублина – – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).

В Петербурге изначально запланированы матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также игра 1/4 финала (2 июля).