Петербург получил дополнительные матчи Евро-2020. Дублин и Бильбао исключены из списка городов-хозяев, Севилья добавлена

Теги УЕФА Сборная Польши по футболу Евро-2020 Збигнев Бонек Федерация футбола Польши Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Часть игр Евро-2020 перенесли в Санкт-Петербург и Севилью, сообщил глава польского футбольного союза и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.

«Севилья и Санкт-Петербург – официально! Нужно поработать, мы начинаем сначала – база, переезды, вся логистика», – написал Бонек в твиттере.

Журналист Тарик Панжа уточнил, что из списка городов-хозяев турнира исключены Дублин и Бильбао, а проведение игр в Мюнхене подтвеждено. 

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург перенесут три матча из Дублина – Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).

В Петербурге изначально запланированы матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также игра 1/4 финала (2 июля).

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