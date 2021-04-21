Роднина о Панарине: «У нас много ученых и артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что российский хоккеист , вероятно, не сыграет на чемпионате мира-2021.

«Что значит, правильно ли это? Это его решение!

У нас огромное количество ученых, которые работают в других странах и получают другое гражданство. У нас достаточно артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам? Это его решение и он за него отвечает.

Правильно или не правильно – это он сам скоро поймет», – сказала Роднина.

Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?»