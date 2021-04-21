Роднина о Панарине: «У нас много ученых и артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам?»

Теги Сборная России по хоккею Ирина Роднина Sports.ru ЧМ по хоккею Артемий Панарин натив Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что российский хоккеист Артемий Панарин, вероятно, не сыграет на чемпионате мира-2021.

«Что значит, правильно ли это? Это его решение!

У нас огромное количество ученых, которые работают в других странах и получают другое гражданство. У нас достаточно артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам? Это его решение и он за него отвечает.

Правильно или не правильно – это он сам скоро поймет», – сказала Роднина.

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