Роднина о Панарине: «У нас много ученых и артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам?»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что российский хоккеист Артемий Панарин, вероятно, не сыграет на чемпионате мира-2021.
«Что значит, правильно ли это? Это его решение!
У нас огромное количество ученых, которые работают в других странах и получают другое гражданство. У нас достаточно артистов, которые живут по всему миру. Почему вы так предъявляете только спортсменам? Это его решение и он за него отвечает.
Правильно или не правильно – это он сам скоро поймет», – сказала Роднина.
Ирина Роднина: «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?»