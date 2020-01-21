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    НБА. «Бруклин» примет «Бостон», «Голден Стэйт» против «Денвера» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Кливленд Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Майами Бруклин Портленд НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

    В пятницу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

    «Бруклин» Кайри Ирвинга на своей площадке сыграет с «Бостоном» Тейтума и Брауна.

    Ведущий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри примет «Денвер» Николы Йокича, победивший в 4 матчах подряд. «Вашингтон» Била и Уэстбрука попробует продлить свою удачную серию до 7 игр во встрече с идущей ко дну «Оклахомой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Бостон
    Дата проведения
    24 апреля, 02.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Атланта – Майами
    Дата проведения
    24 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Шарлотт – Кливленд
    Дата проведения
    24 апреля, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча

    Хьюстон – Клипперс
    Дата проведения
    24 апреля, 03.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Вашингтон
    Дата проведения
    24 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Денвер
    Дата проведения
    24 апреля, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Мемфис
    Дата проведения
    24 апреля, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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