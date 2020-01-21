НБА. «Бруклин» примет «Бостон», «Голден Стэйт» против «Денвера» и другие матчи

В пятницу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

Кайри Ирвинга на своей площадке сыграет с Тейтума и Брауна.

Ведущий борьбу за плей-офф Стефена Карри примет Николы Йокича, победивший в 4 матчах подряд. Била и Уэстбрука попробует продлить свою удачную серию до 7 игр во встрече с идущей ко дну «Оклахомой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Бен Симмонс называет себя лучшим защитником НБА. На этот раз он прав

Этот промах можно пересматривать 100 раз: Эмбиид почти спас игру броском с 23 м, не хватило пары миллиметров

Гонка за MVP НБА. Никола Йокич – лучший игрок сезона, Харден снова не получит награду

Футболисты утащили идею Суперлиги у баскетбола. Там самые богатые клубы продавили свое еще 20 лет назад