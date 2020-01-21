НБА. «Бруклин» примет «Бостон», «Голден Стэйт» против «Денвера» и другие матчи

В пятницу, 23 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
«Бруклин» Кайри Ирвинга на своей площадке сыграет с «Бостоном» Тейтума и Брауна.
Ведущий борьбу за плей-офф «Голден Стэйт» Стефена Карри примет «Денвер» Николы Йокича, победивший в 4 матчах подряд. «Вашингтон» Била и Уэстбрука попробует продлить свою удачную серию до 7 игр во встрече с идущей ко дну «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 24 апреля, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 24 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 24 апреля, 03.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 24 апреля, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 24 апреля, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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