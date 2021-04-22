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    Колби Ковингтон: «Рисовать мишени на спинах невиновных офицеров полиции – это так смело, Леброн! Ты герой КНР»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА UFC MMA Дэрил Мори Политика соцсети Колби Ковингтон натив дискриминация Баскетбол

    Боец UFC Колби Ковингтон обратился к четырехкратному чемпиону НБА, форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который высказался в твиттере по поводу убийства в американском городе Колумбусе (штат Огайо) 16-летней афроамериканки Макайи Брайант.

    Девушка была застрелена белым полицейским Николасом Рирдоном. Джеймс опубликовал фотографию офицера с подписью «Ты следующий», но позже удалил твит.

    «Рисовать мишени на спинах невиновных офицеров полиции – это так смело и мужественно, Леброн Джеймс! Ты настоящий герой... Китайской Народной Республики», – написал Ковингтон в твиттере.

    Ковингтон помимо твита с полицейским вспомнил ситуацию, когда Джеймс не последовал примеру генерального менеджера «Сиксерс» Дэрила Мори и не стал поддерживать протестующих в Гонконге, которые выступили против закона китайского правительства об экстрадиции. 

    Добавим, что Ковингтон является противником движения Black Lives Matter, которое Леброн активно поддерживает.

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