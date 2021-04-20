Евролига. Плей-офф. ЦСКА примет «Фенербахче», «Зенит» в гостях сыграет с «Барселоной»

В пятницу, 23 апреля, российские клубы проведут свои вторые матчи в плей-офф Евролиги-2020/21.
Московский ЦСКА попытается удержать преимущество площадки во встрече с турецким «Фенербахче».
Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» попробует во второй раз обыграть победителя регулярки «Барселону» на ее арене.
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 23 апреля, 20.00, «Мегаспорт»
ЦСКА ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 23 апреля, 22.00, «Палау Блауграна»
«Зенит» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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