Евролига. Плей-офф. ЦСКА примет «Фенербахче», «Зенит» в гостях сыграет с «Барселоной»

В пятницу, 23 апреля, российские клубы проведут свои вторые матчи в плей-офф Евролиги-2020/21.

Московский ЦСКА попытается удержать преимущество площадки во встрече с турецким .

Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» попробует во второй раз обыграть победителя регулярки «Барселону» на ее арене.

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Вторые матчи

ЦСКА ведет в серии – 1-0

«Зенит» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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