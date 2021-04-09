«Реал» и «Барса» должны были получить по 60 млн евро бонусов в первые два сезона Суперлиги

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало некоторые детали контракта, который подписывали клубы-участники Суперлиги.

За первые два сезона турнира «Реал» и «Барселона» должны были получить дополнительную компенсацию в размере 60 млн евро.

и «Барселоне» полагалось по 30 млн евро в конце первого сезона Суперлиги, такая же сумма – в конце второго сезона.

«Реал» и «Барса» не объявили о выходе из Суперлиги. вчера в заявлении объяснила, почему решила стать членом-учредителем нового турнира, и заявила, что проект нуждается в доработке.

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