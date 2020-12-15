Капризов забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом» и стал его 1-й звездой. У него 40 очков в 46 играх

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:2) и стал его первой звездой. 

Россиянин забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне. В 46 матчах у него стало 40 (21+19) очков. 

Он по-прежнему лидирует в бомбардирской гонке среди новичков. Отрыв от Джейсона Робертсона из «Далласа» составляет 4 очка. 

В этом матче Капризов (15:28, 2:38 – в большинстве, полезность «+1») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием, заблокировал 2 броска соперника. 

 
 

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