Капризов забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом» и стал его 1-й звездой. У него 40 очков в 46 играх

Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против (4:2) и стал его первой звездой.

Россиянин забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне. В 46 матчах у него стало 40 (21+19) очков.

Он по-прежнему лидирует в бомбардирской гонке среди новичков. Отрыв от Джейсона Робертсона из «Далласа» составляет 4 очка.

В этом матче Капризов (15:28, 2:38 – в большинстве, полезность «+1») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием, заблокировал 2 броска соперника.