Артета о том, что «Арсенал» не должны были звать в Суперлигу: «Мы один из лучших клубов мира. Невозможно отрицать историю»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Суперлига Европы Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на слова критиков о том, что «канониры» не заслуживали приглашения в Суперлигу Европы.

«Я отвечу, что «Арсенал» – один из лучших клубов мира, мы очень гордимся тем, что представляем этот клуб и его историю и мы полностью понимаем требования и уровень, к которому мы должны стремиться.

Невозможно отрицать историю. История привязана к результатам, к определенному способу ведения дел, к определенным ценностям и их правильному представлению, к той поддержке и любви, которую мы получаем по всему миру.

И это не совпадение. Все это зарабатывалось годами, это заслуга многих людей, причастных к истории клуба», – заявил Артета.

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