Главный тренер поделился мнением о роли футбольных судей.

«Ни в одной европейской лиге введение ВАР не изменило ни количество желтых карточек, ни количество красных посредством второй желтой. Правила в футболе не менялись, но Россия – единственная страна, где количество фолов снизилось, но на 50% выросло количество желтых карточек и в два раза – количество красных карточек.

Если ты на ВАР допускаешь ошибку, то это надо сильно палиться, извиняюсь за такой жаргон, и тебя отстранят. А первая и вторая желтая – это самый легкий путь обхода ВАР.

Когда у тебя в первом тайме пять человек сидят на желтой карточке, это совсем другой футбол. Они боятся вступить в единоборства, они уже не так активны, ты где-то садишься ниже и не можешь применять прессинг.

Они заставляют команды играть в очень оборонительный футбол, потому что когда пятеро сидят на желтой и ты будешь прессинговать и получишь легкий фол, то ты понимаешь, что судья тебе покажет вторую желтую – и все, будет управлять игрой.

У меня вопрос: почему в мире количество желтых и вторых желтых карточек не увеличилось, а в России статистика больше на 50% и в два раза – это не может быть случайно. Ни на два, ни на полтора процента.

И то, что сейчас господин Хачатурянц отстранил Вилкова пожизненно – я просто аплодирую ему стоя с криками «браво» и «бис», покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперед. Видно, что человек понимает суть проблемы.

Арбитр – это обслуживающий персонал, хороший официант, который должен делать романтический вечер влюбленных приятным. Так же и арбитр, он должен делать хороший футбольный вечер, когда люди пришли посмотреть на футболистов.

Я ни разу не слышал, чтобы болельщик говорил: «Пойду посмотреть на арбитра Вилкова, очень импонирует его манера арбитража». Ни разу такого не слышал», – сказал Слуцкий.