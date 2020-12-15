Беларусь запретила ввоз товаров Nivea, Škoda Auto и Liqui Moly. Они отказались спонсировать ЧМ-2021 в Минске

Правительство Беларуси запретило ввоз и реализацию в стране товаров ряда зарубежных компаний, сообщает белорусская Tribuna.com со ссылкой на Tut.by.

Отмечается, что это сделано для обеспечения защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 23 апреля 2021 г. № 240.

Документ принят на основании указа президента Беларуси Александра Лукашенко от 30 марта 2021 г. № 128 «О применении специальных мер», которым предусматривается введение запрета на ввоз и реализацию на территории страны отдельных групп товаров (в том числе товаров отдельных производителей), страной происхождения которых является государство или объединение государств, которые ранее ввели или присоединились к специальным мерам в отношении белорусских юридических и физических лиц.

В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, которая владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и рядом других.

Напомним, Liqui Moly, Škoda Auto и Nivea отказались спонсировать ЧМ-2021 в Беларуси. Ранее матчи турнира были перенесены из Минска в Ригу.