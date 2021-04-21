Объявлен реванш Кадыров – Биттиров. В первом бою сыну главы Чечни присудили победу, когда его начали бить

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков объявил реванш между сыном Чечни Рамзаном Кадыровым – Адамом Кадыровым против Аслана Биттирова.

«Очень много жалоб и комментариев поступило ко мне после этого боя! В начале апреля в Грозном состоялся турнир по боксу «Время легенд 6». Адам Кадыров одержал спорную победу на турнире по боксу.

Соперником Адама Кадырова был молодой боец из Кабардино-Балкарии Аслан Биттиров. Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчет, хотя никто из боксеров не был в нокдауне.

Пока шел отсчет, тренер Биттирова выбросил на ринг белое полотенце в знак поражения. По ошибке синего угла будет назначен реванш! Пожелаем удачи Аслану и Адаму. Пусть они покажут крутой бокс, и пусть наши регионы дружат и процветают. Бокс – за сильную Кабардино-Балкарию. Бокс объединяет», – заявил Бербеков.

В первом поединке в одном из разменов рефери вмешался и отсчитал спорный нокдаун Биттирову, а его угол в этот момент выбросил полотенце.

Глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии: «Дай бог, чтобы реванш сына Кадырова и Биттирова состоялся»

Сын Рамзана Кадырова о спорной победе: «Готов провести повторный бой. Кто сомневается – делайте ставки, я вам покажу»