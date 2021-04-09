Глава Spotify Эк готов купить «Арсенал», если Кронке продаст клуб. Его состояние – 4,7 млрд долларов

Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке Суперлига Европы Футбол

Шведский миллиардер, гендиректор и основатель музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк выразил готовность купить «Арсенал», если американский бизнесмен Стэн Кронке решит продать клуб. 

«Сколько себя помню, в детстве я болел за «Арсенал». Если KSE (компания Кронке – прим. Sports.ru) захочет продать «Арсенал», я с радостью предложу свою кандидатуру», – написал шведский бизнесмен в твиттере.

По данным Forbes, состояние Эка оценивается в 4,7 млрд долларов. В апрельском рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира от Forbes «Арсенал» занимает 8-е место, его оценили в 2,8 млрд долларов.

Напомним, фанаты «Арсенала» сегодня провели акцию протеста против Кронке, призвав его продать клуб. Болельщики были возмущены решением «Арсенала» участвовать в Суперлиге.

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