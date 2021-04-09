Гиггз отрицает обвинения в нападении на двух женщин: «Жду возможности очистить свое имя»

Теги Манчестер Юнайтед Райан Гиггз происшествия сборная Уэльса по футболу Футбол

Главный тренер сборной Уэльса и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз прокомментировал обвинения в нападении на двух женщин.

Гиггз отметил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям в суде.

«Я уважаю надлежащую правовую процедуру и понимаю серьезность обвинений. Я с нетерпением жду возможности очистить свое имя.

Хотел бы пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам успехов на Евро этим летом», – заявил Гиггз.

Райана обвиняют в нанесении телесных повреждений своей бывшей девушке Кейт Гревилл и нападении на еще одну девушку в ноябре 2020 года.

После выдвинутых обвинений Футбольная ассоциация Уэльса сообщила, что Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро. На турнире во главе команды будет Роберт Пейдж.

 

 

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