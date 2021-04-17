🥇🥈Нагорный выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье, Белявский завоевал серебро

Россиянин Никита Нагорный победил в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле. Нагорный стал семикратным чемпионом Европы.
Еще один российский гимнаст Давид Белявский завоевал серебро.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Базель, Швейцария
Мужчины
Многоборье
1. Никита Нагорный (Россия) – 88,032
2. Давид Белявский (Россия) – 85,864
3. Илья Ковтун (Украина) – 84,864
4. Ахмет Ондер (Турция) – 83,598
5. Пабло Бреггер (Италия) – 82,265
6. Роберт Творогал (Литва) – 82,131
7. Владимир Костюк (Украина) – 81,532
8. Иван Тихонов (Азербайджан) – 80,598