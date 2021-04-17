🥇🥈Нагорный выиграл золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье, Белявский завоевал серебро

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Россиянин Никита Нагорный победил в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в швейцарском Базеле. Нагорный стал семикратным чемпионом Европы.

Еще один российский гимнаст Давид Белявский завоевал серебро. 

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Базель, Швейцария

Мужчины

Многоборье

1. Никита Нагорный (Россия) – 88,032

2. Давид Белявский (Россия) – 85,864

3. Илья Ковтун (Украина) – 84,864

4. Ахмет Ондер (Турция) – 83,598

5. Пабло Бреггер (Италия) – 82,265

6. Роберт Творогал (Литва) – 82,131

7. Владимир Костюк (Украина) – 81,532

8. Иван Тихонов (Азербайджан) – 80,598

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