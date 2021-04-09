Клубы-основатели Суперлиги не будут наказаны УЕФА

К клубам-основателям Суперлиги Европы не будут применены санкции за их действия.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании исполнительного комитета УЕФА.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», – говорится в заявлении Ассоциации европейских клубов (ECA).

Суперлигу основали 12 клубов – , , , «Атлетико», «Милан», «Интер», , «Манчестер Сити», «Челси», , «Тоттенхэм» и «Арсенал».

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