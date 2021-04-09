О «Спартаке» 90-х выпустят документальный сериал к 100-летию клуба

«КиноПоиск HD» выпустит документальный сериал к 100-летию «Спартака».

Проект будет посвящен «Спартаку» 1990-х и покажет футбольную культуру того периода в контексте истории страны. Съемки начнутся в ближайшие месяцы.

«В документальном проекте расскажут о главных героях «Спартака», достижениях красно-белых и их соперниках. В сериал войдут интервью с футболистами, тренерами, журналистами и болельщиками, а также фрагменты телепередач 1990-х, видео из личных архивов команды и хроники матчей и тренировок», – отмечает «КиноПоиск».

Производством картины занимается креативная студия Stereotactic. Сценарий разрабатывает творческая группа под руководством Александра Горбачева, журналиста и редактора документальных проектов.

«История «Спартака» 1990-х – это история самой успешной команды в самом популярном виде спорта в самую яркую эпоху в жизни современной России. И пока никто не рассказывал ее современным киноязыком», – сказал Горбачев.

«В истории российского футбола еще не было такого интересного и масштабного продукта, который направлен не только на болельщика, но и на массового зрителя» , – отметил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Болельщики тоже могут принять участие в создании сериала, отправив свои фотографии и видео, касающиеся 1990-х, на почту spartakfilm@yandex.ru.