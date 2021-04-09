«Они не сыграют в ЛЧ, если будут частью Суперлиги». Чеферин про «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан»

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Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу участия некоторых клубов в Суперлиге.

В материале Associated Press отмечается, что «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» еще не покинули проект. Чеферин заявил, что клубы должны окончательно определиться по поводу участия или неучастия в Суперлиге.

«Очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они Суперлигой или европейским клубом.

Если они говорят: мы Суперлига, – то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, то могут играть в собственном турнире», – сказал Чеферин.

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