«Они не сыграют в ЛЧ, если будут частью Суперлиги». Чеферин про «Реал», «Барсу», «Юве» и «Милан»

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу участия некоторых клубов в Суперлиге.
В материале Associated Press отмечается, что «Реал», «Барселона», «Ювентус» и «Милан» еще не покинули проект. Чеферин заявил, что клубы должны окончательно определиться по поводу участия или неучастия в Суперлиге.
«Очевидно, что клубы должны будут решить, являются ли они Суперлигой или европейским клубом.
Если они говорят: мы Суперлига, – то, конечно, они не играют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, то могут играть в собственном турнире», – сказал Чеферин.
Новые подробности провала Суперлиги: Лапорта проболтался Тебасу, Чеферин разговаривал с Аньелли по пути в Швейцарию, «Сити» и «Челси» не при делах