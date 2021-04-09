За выход из Суперлиги в контракте прописан штраф не менее 150 млн евро. Есть и вариант без компенсации

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало некоторые детали контракта, который подписывали клубы-участники Суперлиги.
В контракте 167 страниц, подписавшие его клубы обязались участвовать в турнире в течение 23 лет. Выход из Суперлиги возможен не ранее чем через три года.
За выход из Суперлиги в период ее существования прописан штраф в размере не менее 150 млн евро (130 млн фунтов) или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.
При этом в контракте предусмотрен и выход из Суперлиги в ситуации, пока не поступят деньги от инвестора и не будет прояснена правовая ситуация в лиге. Также для этого среди других клубов не должно быть более одного голоса «против». В таком случае никаких выплат производить не нужно.
Напомним, изначально в Суперлиге согласились участвовать 12 клубов – «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
После общественного резонанса большинство клубов объявили о желании выйти из проекта.
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