За выход из Суперлиги в контракте прописан штраф не менее 150 млн евро. Есть и вариант без компенсации

Немецкое издание Der Spiegel опубликовало некоторые детали контракта, который подписывали клубы-участники Суперлиги.

В контракте 167 страниц, подписавшие его клубы обязались участвовать в турнире в течение 23 лет. Выход из Суперлиги возможен не ранее чем через три года.

За выход из Суперлиги в период ее существования прописан штраф в размере не менее 150 млн евро (130 млн фунтов) или же 25% от суммы, полученной клубом за предыдущие четыре сезона. Из этих двух вариантов клуб должен был бы заплатить ту сумму, которая была бы выше.

При этом в контракте предусмотрен и выход из Суперлиги в ситуации, пока не поступят деньги от инвестора и не будет прояснена правовая ситуация в лиге. Также для этого среди других клубов не должно быть более одного голоса «против». В таком случае никаких выплат производить не нужно.

Напомним, изначально в Суперлиге согласились участвовать 12 клубов – «Реал», , , «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», , , «Арсенал», «Атлетико», , «Милан» и «Интер».

После общественного резонанса большинство клубов объявили о желании выйти из проекта.

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