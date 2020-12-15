Третьяк подтвердил, что Панарин не сыграет за сборную России на ЧМ: «Сказал, что не сможет помочь»

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Президент ФХР Владислав Третьяк подтвердил, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет за сборную России на ЧМ-2021.

– Как обстоят дела сейчас с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс»? Он едет в сборную России на чемпионат мира?

– Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную. Потому что он действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал, что не сможет помочь команде.

– А вы звали Панарина на чемпионат мира?

– Ну как звали? Был предварительный разговор. Потому что регулярный чемпионат НХЛ еще продолжается. И мы желаем удачи всем нашим ребятам.

Все-таки «Нью-Йорк Рейнджерс» имеет шансы попасть в плей-офф. Пусть играют в своих клубах и бьются за Кубок Стэнли. Но по каким-то обстоятельствам Панарин сказал: «К сожалению, я не смогу в этом году помочь сборной».

– Мне рассказывали, что Артемий не так давно серьезно переболел коронавирусом. Так ли это? И связано ли с этим? Не с летней же свадьбой с Алисой Знарок. Я считаю, если человек болел, какие к нему могут быть вопросы?

– Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим. А больше я ничего не могу добавить, – сказал Третьяк.

Ранее сообщалось, что причины отказа Панарина от участия в ЧМ – тяжелый сезон и скандал, связанный с высказываниями Андрея Назарова, обвинившего Панарина в избиении девушки в баре в Риге в 2011 году.

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