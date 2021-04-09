Гвардиола о реформе ЛЧ: «Все хотят повышения качества, а УЕФА стремится к количеству. Надо попросить их увеличить год до 400 дней»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подверг критике реформу Лиги чемпионов, увеличившую количество матчей в турнире.

«Каждый раз одно и то же. Все в футболе хотят повышения качества, а УЕФА стремится к количеству.

Не мы руководители, так что, может быть, надо попросить УЕФА и ФИФА сделать год длиннее.

Может, сделаем 400 дней в году, вот и решение. Я не знаю, честно», – сказал Гвардиола.

Юрген Клопп: «Здорово, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая ЛЧ не слишком хороша. Игроков, тренеров и фанатов никогда не спрашивают»

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