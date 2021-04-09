УЕФА утвердил перенос в Петербург трех матчей Евро из Дублина. Одну игру получил «Уэмбли»

УЕФА утвердил изменения в месте проведения некоторых матчей .

Три матча группы E, изначально запланированные в Дублине, будут перенесены в Санкт-Петербург. Матч 1/8 финала из Дублина перенесен на стадион в Лондоне.

Четыре матча, проведение которых было запланировано в Бильбао, будут перенесены в Севилью. Власти города подтвердили намерение пустить зрителей в количестве 30% вместимости стадиона для проведения трех матчей группового этапа и игры 1/8 финала.

Мюнхен обязался пустить не менее 14 500 зрителей на стадион, проведения матчей в Германии подтверждено.

Таким образом, в Санкт-Петербург перенесены следующие матчи: Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).

В Петербурге изначально запланированы матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также игра 1/4 финала (2 июля).