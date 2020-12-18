В Ингушетии хотят создать два профессиональных футбольных клуба к 2024 году

, спорта РФ и правительство Ингушетии заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола в регионе.

«Ингушетия – спортивный регион, в котором более 11 тысяч человек занимаются футболом. Соглашение с РФС, региональными властями и республиканской федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать этот вид спорта еще более популярным среди жителей Ингушетии.

К концу 2024 года в Магасе планируется построить стадион вместимостью 15 тысяч человек. В муниципальных образованиях республики появятся 7 полноразмерных полей и 6 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Климатические условия региона позволяют круглый год заниматься спортом под открытым небом – 5 новых полноразмерных полей с натуральных покрытием сделают футбол в Ингушетии еще более доступным. Также в республике появятся пять новых отделений футбола.

Чтобы молодые таланты могли развиваться и получать игровую практику в родном регионе, в нем планируется создать два профессиональных футбольных клуба. Уверен, что наша совместная работа по реализации соглашения будет плодотворной и эффективной», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

В Ингушетии существует футбольный клуб , сейчас выступающий в любительском первенстве России.