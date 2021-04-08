Создана футбольная Суперлига, «Спартак» разгромлен в день 99-летия, «Авангард» повел в серии с ЦСКА, Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи и другие новости

1. Исторический момент в мировом футболе – ведущие клубы Европы создают Суперлигу. В числе основателей «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Ювентус» и еще восемь топ-команд. Уже известен формат турнира, а его старт запланирован на август этого года. Председателем Суперлиги стал Флорентино Перес, одним из заместителей – Андре Аньелли, покинувший ради нового проекта пост главы Ассоциации европейских клубов.

Естественно, противников Суперлиги гораздо больше, чем ее сторонников. Проект осудили АПЛ, немецкая и французская лиги, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, сэр Алекс Фергюсон и руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас. УЕФА угрожает запретить всем участникам Суперлиги играть в своих турнирах, включая матчи сборных, Гари Невилл призывает снимать очки со всех английских команд, вписавшихся в эту историю. И лишь ФИФА вроде как против всей заварухи, но не совсем. А вы что думаете?

2. «Спартак» очень неудачно отметил свое 99-летие, крупно проиграв «Уфе» – 0:3 на своем поле. Красно-белые потеряли 2-е место, отставание от «Зенита» уже 8 очков. Тедеско пришлось извиняться перед болельщиками, Федун ждет реакции от команды в предстоящем дерби с ЦСКА, которое из-за дисквалификации пропустит Самюэль Жиго. Огненная борьба за вторую путевку в ЛЧ в оставшихся четырех турах гарантирована.

ЦСКА уступил «Сочи» (1:2), потерпев первое поражение при Ивице Оличе. Сочинцы вообще в этом сезоне обыграли дома все московские команды. Армейцы выпали из первой четверки, пропустив вперед «Рубин», одолевший в гостях «Урал» (1:0) благодаря очередному дальнему выстрелу Евтича. «Арсенал» легко разобрался с «Тамбовом» (4:0), одним из украшением матча стал долгожданный выход Гурама Аджоева-младшего. Все результаты дня – здесь.

3. «Авангард» повел в финале Кубка Гагарина, обыграв ЦСКА в первом матче – 4:1. Классную шайбу забросил Егор Чинахов, скромно назвавший ее обычным голом. Хартли назвал игру своей команды близкой к идеальной, Никитин признал, что соперник превзошел армейцев в желании выиграть.

4. Пока боссы «Юве» занимались Суперлигой, команда без Роналду (результаты в его отсутствие удручают) на поле мучилась с «Аталантой». Дело закончилось поражением, хотя бергамаскам «Юве» в чемпионате не проигрывал 20 лет. У «Аталанты» пять побед подряд, но Миранчук, к сожалению, продолжает сидеть на лавке.

«Интер» поделил очки с «Наполи» (прервалась серия из 11 побед подряд), но все равно увеличил отрыв от «Юве» до 13 очков. Чуть приблизился к лидеру «Милан», взявший верх в матче с «Дженоа». Все результаты Серии А – здесь.

5. «Реал» не смог обыграть «Хетафе» и позволил «Атлетико» увеличить отрыв в таблице Ла Лиги. В самом начале игры у «Мадрида», похоже, украли чистый гол. Отдадим должное Зидану – жаловаться на судей после матча он не стал.

6. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Эмилии-Романьи, Хэмилтон – 2-й, Мазепин финишировал – 17-м. Гонщиком дня признали Ландо Норриса, который занял 3-е место.

7. «Лестер» победил «Саутгемптон» и пробился в первый за 52 года финал Кубка Англии, где встретится 15 мая с «Челси».

8. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» дожал в концовке «Бернли» и одержал пятую победу подряд. Дубль на счету Гринвуда, повторившего клубный рекорд, установленный Руни, по голам в чемпионате среди юниоров. Другой участник Суперлиги «Арсенал» лишь в самой концовке спас ничью в матче с «Фулхэмом».

9. «Вашингтон» проиграл «Бостону» в НХЛ, Овечкин и Кузнецов матч откровенно провалили, а Манта, несмотря на поражение, продлил свою результативную серию. «Рейнджерс» победили «Нью-Джерси»: у Кравцова первый гол в лиге, Панарин вышел на 20-е место по передачам в НХЛ среди россиян.

10. Помощь «Ахмату» оценивается в 1-1,4 млрд рублей. Спонсором выступит госкорпорация.

11. Пишут, что Николич готов покинуть «Локомотив» – у него есть разногласия с руководством. Агент тренера все опровергает.

12. Судью Михаила Вилкова могут пожизненно отстранить от судейства по итогам его работы на игре «Локомотива» с «Ростовом». Инициатором стал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

13. РФС может наказать Чорлуку за крайне обидное предложение выпить пива.

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Невилл о Суперлиге: «От «МЮ» и «Ливерпуля» противно больше всего. Сбегают в лигу, откуда не вылететь»

Флорентино Перес: «Суперлига выведет футбол на законное место в мире. Удовлетворить потребности 4 млрд фанатов – наша ответственность»