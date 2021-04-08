Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов. Все 12 клубов-основателей Суперлиги тоже ушли

Сегодня было официально объявлено о создании нового футбольного турнира – Суперлиги Европы.
Турнир организован 12 клубами-основателями, в числе которых «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Барселона», «Ювентус» и еще 8 ведущих команд Европы.
В связи с этим президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги. Также он ушел и из исполнительного комитета УЕФА.
Более того, сообщается, что из ЕСА также вышли все 12 клубов-основателей нового турнира.
Аньелли уходит с поста главы Ассоциации европейских клубов. Участники Суперлиги забили на экстренное совещание – там поддержали УЕФА
💣 Все, Суперлига официально создана. УЕФА в бешенстве и угрожает тонной запретов