Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов. Все 12 клубов-основателей Суперлиги тоже ушли

Сегодня было официально объявлено о создании нового футбольного турнира – .

Турнир организован 12 клубами-основателями, в числе которых , , , и еще 8 ведущих команд Европы.

В связи с этим президент «Ювентуса» покинул пост президента Ассоциации европейских клубов (ECA), которая выступала против создания Суперлиги. Также он ушел и из исполнительного комитета УЕФА.

Более того, сообщается, что из ЕСА также вышли все 12 клубов-основателей нового турнира.

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💣 Все, Суперлига официально создана. УЕФА в бешенстве и угрожает тонной запретов

